Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

В «Сочи» рассказали о ситуации с оформлением Fan ID в команде

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» заявил, что оформил паспорт болельщика.

— Оформили ли вы уже Fan ID? Как обстоит ситуация в команде?

— Очень сложно это комментировать. Хочется, чтобы все люди могли попадать на футбол. Наверное, эти моменты связаны с безопасностью. Нам хочется, чтобы этот вопрос быстрее разрешился. Мы играем для болельщиков. Я очень надеюсь, что восторжествует футбольное решение и все будут довольны. Я оформил Fan ID. В нашем городе нужно его получать, иначе мы не сможем попасть на стадион. С оформлением в «Сочи» ни у кого проблем не возникло.

Вадим Гаранин. «Потеря Кассьерры и Родригао? У нас есть другие!» В «Сочи» рассчитывают повторить успех прошлого сезона

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
32 тысячи фанатов получили Fan ID за 2 недели с момента запуска услуги по оформлению карты болельщика
Терентьев о введении Fan ID: «Я расстроен. С активными фанатами на стадионе веселее, появляется кураж»
Измайлов рассказал, что у него не возникло проблем при оформлении Fan ID
Мелкадзе рассказал, что ему удалось оформить Fan ID за один день
Защитник «Химок» Камышев — о Fan ID: «Есть закон, его надо придерживаться»
Алаев — о Fan ID: «Очень хотелось бы, чтобы бойкоты прекратились»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаранин об уходе Родригао и Кассьерры: «Зенит» воспользовался определенными юридическими пунктами»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости