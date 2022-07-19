В «Сочи» рассказали о ситуации с оформлением Fan ID в команде

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» заявил, что оформил паспорт болельщика.

— Оформили ли вы уже Fan ID? Как обстоит ситуация в команде?

— Очень сложно это комментировать. Хочется, чтобы все люди могли попадать на футбол. Наверное, эти моменты связаны с безопасностью. Нам хочется, чтобы этот вопрос быстрее разрешился. Мы играем для болельщиков. Я очень надеюсь, что восторжествует футбольное решение и все будут довольны. Я оформил Fan ID. В нашем городе нужно его получать, иначе мы не сможем попасть на стадион. С оформлением в «Сочи» ни у кого проблем не возникло.

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.