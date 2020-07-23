Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказал мнение о работе ВАР в Тинькофф российской премьер-лиги.

— Рефери и те, кто работают на ВАР — им необходим опыт для того, как использовать систему, — сказал Кашшаи в эфире программы «Правила игры» на «Матч ТВ». — Уверен, что в следующем сезоне мы будем работать быстрее. На вынесение решений будет уходить минута или минута и 20 секунд. От двух минут перейти к этому — большое достижение.

Бывший венгерский арбитр назначен главой департамента судейства 9 января 2020 года после состоявшейся 27 декабря 2019 года добровольной отставки Александра Егорова, занимавшего этот пост с 23 мая 2018 года.