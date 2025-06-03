В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему проголосовали за сохранение «Пари НН» в РПЛ
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе общего собрания клубов РПЛ.
«Это же все согласно регламенту. По спортивному принципу выше всех «Пари НН», и другого варианта быть не может. Поэтому ничего сложного нет, наверное, это правильная позиция», — сказал Газизов «СЭ».
«Пари НН» по итогам прошедшего сезона с 27 очками финишировал на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ и уступил в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).
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