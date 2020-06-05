В РПЛ подтвердили, что летнее трансферное окно будет длиться с 26 июля по 19 сентября

На сайте Тинькофф — Российской премьер-лиги появилось заявление по итогам общего собрания клубов РПЛ, в котором сообщается о сроках летнего трансферного окна.

Как ранее заявил в разговоре с «СЭ» президент «Урала» Григорий Иванов, трансферное окно в РПЛ откроется 26 июля и закроется 19 сентября.

Чемпионат России-2019/20 возобновится 19 июня.