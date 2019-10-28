В РПЛ довольны тем, как справилась Москва с организацией двух дерби

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал «СЭ» организацию двух параллельных московских дерби в Москве между ЦСКА и «Динамо» (0:1), а также «Локомотивом» и «Спартаком» (0:3).

— Отлично сработали полиция, Росгвардия, Департамент региональной безопасности Москвы и клубы премьер-лиги. Готовились к этому, проводили встречи с нашими коллегами из силовых ведомств и болельщиками. В итоге все сработало.

— Единственный момент — ситуация с болельщиками «Спартака». Они просидели на трибунах 70 минут. Можете пояснить, почему?

— Мы предполагали, что такая ситуация возможна. В режиме реального времени получали информацию по загрузке метро, передвижению болельщиков. Время выхода с трибуны было увеличено в связи с необходимостью задержания тех, кто нарушал правила поведения зрителей. Мы обсуждали это на предматчевом совещании, команды и болельщики понимали, что такая ситуация неизбежна.

— Вы считаете нормальной ситуацию, когда люди час сидят на холоде? Там же были и женщины, и дети.

— У женщин и детей всегда есть возможность в любой момент покинуть сектора активной поддержки. Их никто не держит. Они остаются там по собственному желанию. Что касается остальных, то, конечно, хотелось бы выпускать быстрее. Мы всегда пытаемся минимизировать время выхода с трибун. Но когда на одной чаше весов скорость, а на другой — безопасность, мы выбираем второе. И, как видите, никаких инцидентов не было. (Александр Рогулев)

Болельщиков «Спартака» 70 минут не выпускали со стадиона. Почему?