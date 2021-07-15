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В РФС прокомментировали лицензирование «Нижнего Новгорода» в РПЛ

13:16
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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев прокомментировал ситуацию с лицензированием «Нижнего Новгорода» для выступления в Тинькофф РПЛ.

— Много новостей по «Нижнему Новгороду». Не получится, что у нас будет второй «Тамбов»?

— Система лицензирования имеет свой календарный план. В мае рассматривается минувший календарный год и первый квартал текущего года. Есть две ключевые точки проверки текущего состояния: конец июня и конец сентября. Документы по «Нижнему» мы получим совсем скоро, изучим их и будем принимать решение. Когда клуб подавал на лицензию, просроченных долгов не было. Клуб получил лицензию. На сегодняшний день ни одного иска в палату по разрешению споров от футболистов и тренеров клуба нет.

«Нижний Новгород» вышел в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2020/21. 13 июля сообщалось, что клуб должен игрокам за прошлый сезон 120 миллионов рублей, а бюджет на новый сезон составит чуть более 300 миллионов рублей.

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Артем Калинин все материалы автора

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