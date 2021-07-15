Пономарев раскритиковал возможный отказ ЦСКА от вакцинации против коронавируса: «Безобразие!»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса. Об этом ранее сообщил «Чемпионат».

«Я за Дюкова! Согласен с ним полностью! Это безобразие! Откуда берется эта ерундовина? Ну сказали привиться — сделайте это. В чем проблема-то? Я не знаю, кто этим всем заведует. Но точно не Гинер. Он бы не стал этим всем заниматься. Зачем рисковать своей собственной жизнью?», — сказал Пономарев «СЭ».

В четверг в Telegram-канале «Ловите инсайд» появилась информация об отказе футболистов от вакцинации. Якобы они уже уведомили о своем решении руководство клуба.

Позже в ЦСКА опровергли эту информацию.