Пономарев раскритиковал возможный отказ ЦСКА от вакцинации против коронавируса: «Безобразие!»
13:08
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса. Об этом ранее сообщил «Чемпионат».
«Я за Дюкова! Согласен с ним полностью! Это безобразие! Откуда берется эта ерундовина? Ну сказали привиться — сделайте это. В чем проблема-то? Я не знаю, кто этим всем заведует. Но точно не Гинер. Он бы не стал этим всем заниматься. Зачем рисковать своей собственной жизнью?», — сказал Пономарев «СЭ».
В четверг в Telegram-канале «Ловите инсайд» появилась информация об отказе футболистов от вакцинации. Якобы они уже уведомили о своем решении руководство клуба.
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