Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ работы ВАР в матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).

Главным арбитром этого матча был Игорь Панин, ВАР — Артем Любимов, АВАР — Роман Усачев. Рассматривался эпизод на 45-й минуте игры. В сообщении описывается момент, когда после удара Джордана Ларссона мяч попал в руку Ибрагиму Цаллагову.

«По ракурсам, которые рассматривали видео ассистенты, видно, что в тот момент, когда игрок ФК «Спартак» №11 (Ларссон — Прим. «СЭ») собирается пробить по мячу слету, игрок ФК «Сочи» №15 (Цаллагов — Прим. «СЭ») поднял левую руку, что делает его тело неестественно больше, но при этом его правая рука находится очень близко к телу, что не увеличивает площадь его тела, — говорится в тексте, опубликованном на сайте РФС. Мяч попадает в правую руку игрока ФК «Сочи» №15 в район чуть ниже локтя (см. фото), при этом его рука по-прежнему находится рядом с телом и, следовательно, не делает его тело неестественно больше, поэтому нарушения правил нет. Нарушение правил (игра рукой) произошло бы, если мяч попал бы в левую руку/ладонь игрока ФК «Сочи» №15, которая неестественно увеличивала площадь тела. ВАР быстро среагировал и правильно не рекомендовал судье пройти к монитору для пересмотра момента, так как нарушения правил не было».

По мнению Эллерея, судья принял верное решение о том, что Цаллагов не нарушал правила. Также указано, что ВАР быстро и четко проверил игровую ситуацию, а также правильно не рекомендовал судье пройти к монитору для пересмотра эпизода, так как судья не совершил «явную и очевидную ошибку».