В РФС поблагодарили Министерство спорта РФ за диалог по вопросу лимита на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация благодарна Министерству спорта РФ за диалог по вопросу лимита на легионеров.

«Диалог идет, и министерству нужно сказать за это спасибо. Формально министерство не обязано его вести, так как возможность изменений лимита на легионеров — в его полномочиях. Но при этом важно понимать цель. Лимит — один из инструментов, который нужен для чего-то. Ограничение на использование футболистов, не имеющих права выступать за национальную сборную, нужно для стимулирования собственной системы подготовки спортивного резерва», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Он отметил, что на сегодняшний день доля легионеров в РПЛ и Первой лиге не превышает 2,5 процента. В другие 2 процента входят игроки из таких стран, как Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Они не являются легионерами юридически. По словам Митрофанова, доля игрового времени иностранцев сейчас такая же, как была при самом жестком лимите, который предполагал не более шести легионеров на поле.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».