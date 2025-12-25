Министр спорта Подмосковья Абаренов заявил, что «Новые Химки» не имеют отношения к исчезнувшему клубу

Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал о новом футбольном клубе в Химках.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что «Химки» планируют выступать в чемпионате Московской области под новым названием — «Новые Химки». Сейчас в команде ведется просмотр футболистов.

«Это частная история, не имеющая никакого отношения к футбольному клубу «Химки». [У нового клуба] даже стадион другой, это никак не связано», — приводит Odds.ru слова Абаренова.

«Химки» в сезоне-2024/25 заняли 12-е место в РПЛ, но из-за финансовых проблем не получили лицензию для участия в чемпионате России-2025/26. Позднее подмосковный клуб начал процедуру банкротства и приостановил свою деятельность.