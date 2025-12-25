В РФС назвали риски от перехода к новому лимиту на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российский футбол рискует потерять в финансах и конкурентности на международном уровне в случае появления нового лимита на легионеров.

«Это же математика. Наш футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне», — цитирует ТАСС Митрофанова.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что новый приказ о лимите на легионеров предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Минспорта РФ предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Финансовые потери тоже возможны, — подчеркнул Митрофанов. — Клубы будут продавать сильных футболистов за меньшие деньги, потому что будут вынуждены срочно от них избавляться. При этом позже, когда потребуется усиление под международные соревнования, цены вырастут плюс новым футболистам потребуется время на адаптацию. То есть мы потеряем и в качестве, и в деньгах».

Генсек РФС подчеркнул, что образуется дефицит качественных российских игроков.

«Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают — и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов», — сказал Митрофанов.

По действующему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.