В РФС объяснили отсутствие ВАР на матче «Крылья Советов» — «Локомотив»

Пресс-служба РФС сообщила о том, что на матче заключительного 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» в Самаре не будет работать ВАР.

«По регламенту все матчи последнего тура должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных ВАР-центра РФС и мобильных комплексов системы ВАР. Данные комплексы были заранее распределены между теми стадионами, где их использование представляется возможным с учетом технических и логистических особенностей. В связи с этим, матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» на стадионе «Металлург» в Самаре пройдет без использования системы ВАР», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что матч пройдет на резервной арене самарской команды. Причиной переноса игры на стадион «Металлург» стало проведение фестиваля «Студвесна» на основной арене «Крыльев».

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдет 21 мая и начнется в 17.00 мск.