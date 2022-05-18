Назначены арбитры на 30-й тур РПЛ: матч «Динамо» — «Сочи» обслужит Москалев
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги.
Центральную встречу тура «Динамо» — «Сочи» обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
Матчи 30-го тура пройдут в 21 мая в 17.00 мск.
Полностью список назначений выглядит следующим образом:
21 мая (суббота)
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Мартынов.
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Кирилл Силантьев; инспектор — Алексей Тюмин.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Николай Левников.
«Динамо» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Рубин» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мацюра.
«Арсенал» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Французов.
«Нижний Новгород» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Химки» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0