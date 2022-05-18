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Назначены арбитры на 30-й тур РПЛ: матч «Динамо» — «Сочи» обслужит Москалев

Матч «Динамо» — «Сочи» обслужит судья Владимир Москалев
Читать «СЭ» в
Владимир Москалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги.

Центральную встречу тура «Динамо» — «Сочи» обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Матчи 30-го тура пройдут в 21 мая в 17.00 мск.

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

21 мая (суббота)

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Мартынов.

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Кирилл Силантьев; инспектор — Алексей Тюмин.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Николай Левников.

«Динамо» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Арсенал» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Французов.

«Нижний Новгород» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Химки» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

Источник: https://rfs.ru/news/215910
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ФК Сочи
Владимир Москалев
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  • Спринт

    За юбилейное 10-е место можно сыграть и без судьи. Тогда и ныть хору кучки сирых да убогих колхозных нытиков, под дириживанием профурсетки будет просто не о чём.

    18.05.2022

  • Корнелий Ш

    Значит у Сочи бронза

    18.05.2022

  • Спринт

    Хорошо наВАРистая мзда обеспечена Москалеву, Иванову и Кукуяну. Остальным придется довольствоваться только ставкой оплаты от РФС.

    18.05.2022

  • shpasic

    а Спартаку надо ли упираться в матче против Химок?

    18.05.2022

  • rac135

    Что ж, Кароасев, так Карасев) Интеренсно, сколько спартакловцев вынесут на носитлках с поля? Решала Карасев любит, когда спартаковцаим ломают ноги)) Бена-Бека, РЕШАЛА)

    18.05.2022

    • Чепчугов: «Фернанадес — лучший на позиции правого защитника. Большой игрок»

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    1
    		 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
    2
    		 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
    3
    		 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
    4
    		 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
    5
    		 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
    6
    		 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
    7
    		 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
    8
    		 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
    9
    		 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
    10
    		 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
    11
    		 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
    12
    		 Урал 29 7 9 13 25-34 30
    13
    		 Химки 29 6 11 12 32-46 29
    14
    		 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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    21.05 17:00
    Арсенал – Урал
    		 - : -
    21.05 17:00
    Динамо – Сочи
    		 - : -
    21.05 17:00
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    21.05 17:00
    Кр. Советов – Локомотив
    		 - : -
    21.05 17:00
    Н. Новгород – Зенит
    		 - : -
    21.05 17:00
    Рубин – Уфа
    		 - : -
    21.05 17:00
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