Овечкин посетит домашний матч «Динамо» в РПЛ против «Сочи»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетит матч заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» — «Сочи», сообщили в московском клубе.

36-летний хоккеист совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча. Также московский клуб пригласил Овечкина на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Матч «Динамо» — «Сочи» пройдет 21 мая и начнется в 17.00 мск.

«Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (1+5) очков в 6 играх плей-офф.