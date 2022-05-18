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Сегодня, 20:08

Овечкин посетит домашний матч «Динамо» в РПЛ против «Сочи»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетит матч заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» — «Сочи», сообщили в московском клубе.

36-летний хоккеист совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча. Также московский клуб пригласил Овечкина на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Матч «Динамо» — «Сочи» пройдет 21 мая и начнется в 17.00 мск.

«Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (1+5) очков в 6 играх плей-офф.

Александр Овечкин
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
ХК Вашингтон Кэпиталз
3
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

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