В «Химках» поддержали идею создания Кубка Лиги для команд РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном создании нового турнира — Кубка Лиги для команд РПЛ.

«Чем больше турниров, тем лучше. С учетом того, что календарь освободился, это неплохая идея. Можем только поддержать. Но надо смотреть регламент и положение, что это будет за соревнование», — сказал Терюшков «СЭ».

По информации «РБ Спорт», создание турнира рассматривается только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.