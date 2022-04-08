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«Пока надо подождать, не придумывать ничего нового». Мирзоян — о создании Кубка Лиги

Советник президента РФС Александр Мирзоян высказался о создании Кубка Лиги
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Советник президента РФС Александр Мирзоян высказался об инициативе клубов РПЛ создать Кубок Лиги.

«Я считаю, что пока надо подождать, не придумывать ничего нового. У нас еще идет чемпионат, его надо закончить, потом всем собраться и подумать, что делать для того, чтобы наши клубы не оставались без еврокубков — это первое. Второе — чтобы наш чемпионат оставался конкурентоспособным в текущей обстановке. Надо, чтобы при любых раскладах у наших футболистов была возможность прогрессировать. И это все обязательно необходимо донести до ребят, вместе с той мыслью, что рано или поздно это все закончится, мы выйдем на международную арену, и к этому моменту мы должны подойти достаточно конкурентоспособными, как минимум, не растерять кондиций», — цитирует Мирзоян Betonmobile.ru.

По информации «РБ Спорт», создание турнира рассматривается только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.

Ранее член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал идею создания Кубка Лиги «разумной».

Источник: https://betonmobile.ru/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Мирзоян
0
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В РФС назвали разумной идею создания Кубка Лиги для команд РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
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И К Ж
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Краснодар

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