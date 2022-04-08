Советник президента РФС Александр Мирзоян высказался об инициативе клубов РПЛ создать Кубок Лиги.

«Я считаю, что пока надо подождать, не придумывать ничего нового. У нас еще идет чемпионат, его надо закончить, потом всем собраться и подумать, что делать для того, чтобы наши клубы не оставались без еврокубков — это первое. Второе — чтобы наш чемпионат оставался конкурентоспособным в текущей обстановке. Надо, чтобы при любых раскладах у наших футболистов была возможность прогрессировать. И это все обязательно необходимо донести до ребят, вместе с той мыслью, что рано или поздно это все закончится, мы выйдем на международную арену, и к этому моменту мы должны подойти достаточно конкурентоспособными, как минимум, не растерять кондиций», — цитирует Мирзоян Betonmobile.ru.

По информации «РБ Спорт», создание турнира рассматривается только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.

Ранее член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал идею создания Кубка Лиги «разумной».