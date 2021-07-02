«Урал» отдал в аренду в «КАМАЗ» трех игроков

Футболисты «Урала» Олег Баклов, Алексей Мамин и Чингиз Магомадов сезон-2021/22 проведут в «КАМАЗе» на правах аренды, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне голкипер Баклов восстанавливался после тяжелой травмы, а неделю назад впервые после долгой паузы принял участие в контрольной игре против «Рубина».

Еще один вратарь — Алексей Мамин уже хорошо знаком с «КАМАЗом». В недавно завершившемся сезоне он провел за клуб из Набережных Челнов 23 матча. А защитник Чингиз Магомадов в сезоне-2020/21 отыграл три матча за «Урал» и семь игр за «Урал-2».

Также защитник Артем Мамин, который в прошлом сезоне провел 19 игр за «Оренбург», арендован «Чайкой». А защитник Никита Чистяков, игрок «Урала-2», отдан в аренду в «Акрон».