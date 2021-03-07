В пользу «Спартака» не назначен пенальти. Почему упал Айртон?

На 72-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Виталий Мешков не решился назначить 11-метровый удар в ворота гостей, а видеоассистенты Артем Любимов и Антон Аверьянов не стали вмешиваться в действия судьи.

Момент очень сложный. После изучения видеозаписи можно сделать следующее предположение. Алексей Ионов, бежавший сзади Айртона, слегка задел своей правой ногой левый голеностоп спартаковского защитника. А тот как раз собирался нанести удар по мячу. Вместо этого Айртон ткнулся носком бутсы в газон и потерял равновесие.

7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Момент с падением Айртона в штрафной.

7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Момент с падением Айртона в штрафной.

В последние пару сезонов были случаи, когда бежавший сзади игрок оборонявшейся команды по неосторожности попадал своей ногой в ногу соперника. Судьи или видеоассистенты фиксировали фолы. Очень похоже на то, что именно так следовало квалифицировать и то, что произошло в штрафной площади «Краснодара», и назначить 11-метровый удар. Но, повторю, момент очень сложный.

(Александр Бобров)