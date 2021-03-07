6:1! «Спартак» разгромил «Краснодар»

«Спартак» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России разгромил «Краснодар» со счетом 6:1.

Дубль в этой встрече оформил Александр Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года. Он забил на 2-й и 61-й минутах матча. Также два мяча забил Джордан Ларссон (63-я и 83-я минуты).

Свой первый мяч за «Спартак» после возвращения забил Квинси Промес. 29-летний голландец отличился на 8-й минуте. Также на его счету голевой пас на Соболева. Еще один гол в составе «Спартака» у Эсекиэля Понсе.

У «Краснодара» единственный мяч провел Юрий Газинский. Для «быков» это самое крупное поражение в чемпионатах России.

«Спартак» вернулся на третье место в таблице. «Краснодар» — восьмой.

«Спартак» — «Краснодар»: все голы матча

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

«Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 6:1 (2:0)

Голы: Соболев, 2 (1:0). Промес, 8 (2:0). Газинский, 56 (2:1). Соболев, 61 (3:1). Ларссон, 64 (4:1). Понсе, 75 (5:1). Ларссон, 82 (6:1).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго (Кутепов, 78), Мозес, Умяров, Крал (Маркитесов, 88), Айртон, Ларссон (Бакаев, 88), Соболев (Понсе, 70), Промес (Хендрикс, 70).

«Краснодар»: Агкацев, Ионов, Кайо, Сорокин, Чернов, Газинский (Олссон, 68), Кабелла (Уткин, 68), Вилена (Камболов, 78), Вандерсон Масиэл, Ари (Сулейманов, 19), Классон (Марков, 68).

Предупреждения: Жиго, 67. Сорокин, 86. Умяров, 87.

Судьи: Мешков (Дмитров). Мосякин (Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).

7 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена».