«В первом тайме что-то пошло не так, а второй тайм был хороший». Газизов назвал ничью с «Зенитом» закономерной

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после домашнего матча 10-го тура с «Зенитом» (1:1) отметил, что не нервничал во время игры.

— Какие впечатления от игры?

— Начало было сложноватое. Мне показалось, что в первом тайме что-то пошло не так, а второй тайм был хороший. Итог закономерный, счет 1:1 — по игре.

— Вы нервничали?

— Я нет, но матч был нервный. Все прошло динамично, виден расклад сил. Есть куда двигаться, где укрепляться и над чем работать. Поздравляю всех болельщиков с хорошей игрой.

— В чью пользу сегодняшний счет?

— 1:1 — это ни в чью пользу.

— Как вам поддержка? Было ощущение, что сегодня больше половины было.

— Просто было так громко, красиво, поэтому такое ощущение. По-моему, по статистике 17200 человек. Болельщики просто большие молодцы. Все было объемно и красиво. (Артем Калинин)