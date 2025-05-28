В «Пари НН» заявили, что ситуация с «Химками» не влияет на отношение к матчу с «Сочи»: «Никакого облегчения нет»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС по невыдаче лицензии «Химкам» для участия в РПЛ.
Нижегородцы сыграют с «Сочи» в стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне. Первая игра пройдет в Сочи в среду, 28 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени. Ответный матч состоится 31 мая в Нижнем Новгороде.
«Никаких разъяснений от РФС не получали и не собираемся получать. Относиться к матчу как к какой-то формальности, к ничего не значащему — если такое будет в голове у футболиста или функционера, им можно попрощаться со своей профессией. Для нас этот матч очень важен. Он покажет реально отношение игроков к репутации клуба. Относимся к стыковым матчам с большой долей ответственности. Никакого облечения у нас нет. Рассчитывать на проблемы других клубов и решать свои — неэтично и неспортивно. Рассчитываем только на свои силы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
24 мая стало известно, что «Химкам» отказали в лицензировании для участия в чемпионате России в сезоне-2025/26. Позже клуб подал апелляцию. На заседании апелляционного комитета, которое состоялось 28 мая приняли решение оставить в силе решение РФС об отказе в выдаче лицензии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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|
Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1