В «Пари НН» заявили, что ситуация с «Химками» не влияет на отношение к матчу с «Сочи»: «Никакого облегчения нет»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС по невыдаче лицензии «Химкам» для участия в РПЛ.

Нижегородцы сыграют с «Сочи» в стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне. Первая игра пройдет в Сочи в среду, 28 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени. Ответный матч состоится 31 мая в Нижнем Новгороде.

«Никаких разъяснений от РФС не получали и не собираемся получать. Относиться к матчу как к какой-то формальности, к ничего не значащему — если такое будет в голове у футболиста или функционера, им можно попрощаться со своей профессией. Для нас этот матч очень важен. Он покажет реально отношение игроков к репутации клуба. Относимся к стыковым матчам с большой долей ответственности. Никакого облечения у нас нет. Рассчитывать на проблемы других клубов и решать свои — неэтично и неспортивно. Рассчитываем только на свои силы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24 мая стало известно, что «Химкам» отказали в лицензировании для участия в чемпионате России в сезоне-2025/26. Позже клуб подал апелляцию. На заседании апелляционного комитета, которое состоялось 28 мая приняли решение оставить в силе решение РФС об отказе в выдаче лицензии.