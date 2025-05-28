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Португальский агент Барбоза считает, что Роналду может продолжить карьеру в «Зените»

Микеле Антонов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Известный португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Криштиану Роналду в клуб РПЛ.

«Я в курсе, что контракт Роналду закончился. Думаю, что ему было бы интересно продолжить карьеру в США. Может быть, он заинтересован принять участие в клубном чемпионате мира, это его цель. Вполне может быть, что он сумеет подписать соглашение с каким-то клубом, даже бразильским, на этот турнир. Не исключаю такого варианта. Чисто гипотетически, конечно, «Зенит» может утолить финансовые аппетиты Роналду. Но, думаю, что на данном этапе есть другие клубы, которые позволяют ему выигрывать кубки. Сейчас — сомневаюсь. Через год-два условно, конечно, ему было бы интересно попробовать себя в России», — сказал Барбоза «СЭ».

27 мая на своей странице в социальной сети Роналду написал, что «эта глава окончена», после того как завершился чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» занял третье место в турнире. Роналду второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата, а его контракт истекает 30 июня.

Криштиану Роналду.«Эта глава окончена». Роналду намекнул на уход из «Аль-Насра»: неужели сыграет на клубном ЧМ?

40-летний нападающий является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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