«Локомотив» готов расстаться с Марадишвили в летнее трансферное окно

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» готов расстаться с полузащитником Константином Марадишвили в летнее трансферное окно.

Прошедший сезон 25-летний хавбек провел в аренде в «Пари НН». Марадишвили выходил на поле в двух матчах РПЛ, в конце апреля он вернулся в расположение «Локомотива» для прохождения реабилитации.

Полузащитник почти год не играл из-за повреждения. В начале апреля 2024 года он получил разрыв крестообразной связки колена.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.