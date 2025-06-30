В «Оренбурге» заявили, что Слишкович обладает высоким кредитом доверия

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии руководства клуба к главному тренеру Владимиру Слишковичу.

«Владимир Слишкович главный тренер «Оренбурга». Мы ему доверяем. Какой кредит доверия у него? Он готовит команду к сезону в первой лиге. Мне кажется, что это о многом говорит», — сказал Волженкин «СЭ».

Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре 2024 года. В прошедшем сезоне команда заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.