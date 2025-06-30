Сторожук — о первом сборе «Ахмата»: «Вижу шаги вперед, мы продвинулись»

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук оценил итоги первого этапа летней подготовки команды к новому сезону.

«Не могу сказать, что на первом сборе удалось выполнить все из запланированного. Есть объяснимые моменты, которые мы понимаем и над которыми мы работаем. Первому сбору сложно ставить оценку. По той же причине нехватки игроков была отменена товарищеская игра. То, что мы выполнили на первом этапе, далеко от идеала», — приводит пресс-служба грозненского клуба слова Сторожука.

Также тренер ответил на вопрос о том, все ли футболисты стойко выдержали нагрузки в начале летних сборов.

«Всем было непросто, потому что у всех отпуск был небольшой из-за прошедших стыковых игр и поэтому не все идеально перенесли нагрузки. Но я вижу шаги вперед, мы продвинулись: у нас есть понимание, над чем дальше работать. Надеюсь, мы плодотворно продолжим эту работу на втором сборе», — добавил он.

8 июля «Ахмат» на выезде проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

По итогам минувшего сезона команда из Грозного заняла 14-е место в чемпионате России и обыграла «Урал» в стыковых матчах за право выступить в следующем сезоне РПЛ.