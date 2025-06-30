В «Динамо» заявили, что их не удовлетворили предложения по Карраскалю

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб получал предложения по полузащитнику Хорхе Карраскалю, но они не удовлетворили руководство клуба.

Пивоваров заявил, что Карраскаль вернулся в Россию, и клуб принял в отношении него строгие дисциплинарные меры. Футболист не присоединился к команде на сборах перед стартом нового сезона.

«Летом были официальные предложения по Хорхе Карраскалю. Но они нас не удовлетворили. Как прилетит, будет тренироваться. По Бителло официальных предложений не было», — сказал Пивоваров ТАСС.

В прошлом сезоне Карраскаль сыграл за «Динамо» 35 матчей в различных турнирах, забив 8 голов и сделав 5 голевых передач.