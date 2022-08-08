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В «Оренбурге» считают сомнительным второй пенальти в ворота команды в матче РПЛ с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что решение назначить второй пенальти в ворота команды в матче 4-го тура РПЛ было сомнительным.

7 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

«В моем понимании второй пенальти в наши ворота был очень сомнительным, потому что изначально нарушил правила Комличенко. Как я видел, он свалил [Александра] Эктова, тот начал цепляться и залетел в штрафную. Это моментальное восприятие на экране телевизора, которое может быть ошибочным. Но ведь и наши футболисты апеллировали. Другое дело — является ли это поводом для наших действий, пока не готов сказать, но второй пенальти вызывает у меня сомнения, нарушение изначально было за Комличенко», — цитирует Еремякина ТАСС.

После 4 туров РПЛ «Оренбург» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте.

Источник: https://tass.ru/sport/15420947
Николай Комличенко
3
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

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 4
Федор Смолов

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П
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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Александр Черников

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