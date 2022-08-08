В «Оренбурге» считают сомнительным второй пенальти в ворота команды в матче РПЛ с «Ростовом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что решение назначить второй пенальти в ворота команды в матче 4-го тура РПЛ было сомнительным.

7 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

«В моем понимании второй пенальти в наши ворота был очень сомнительным, потому что изначально нарушил правила Комличенко. Как я видел, он свалил [Александра] Эктова, тот начал цепляться и залетел в штрафную. Это моментальное восприятие на экране телевизора, которое может быть ошибочным. Но ведь и наши футболисты апеллировали. Другое дело — является ли это поводом для наших действий, пока не готов сказать, но второй пенальти вызывает у меня сомнения, нарушение изначально было за Комличенко», — цитирует Еремякина ТАСС.

После 4 туров РПЛ «Оренбург» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте.