Агент Щенникова сообщил, когда игрок вернется на поле

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал корреспонденту «СЭ», когда футболист снова сыграет за ЦСКА.

«На данный момент у него не залеченная травма. Восстановление идет по графику. Надеемся, что до конца месяца игрок вернется в общую группу и сможет помочь ЦСКА в официальных играх. Что касается трансфера Мойзеса, то Георгий всегда положительно относится к здоровой конкуренции в команде. Подписание нового левого защитника не является проблемой для него. С тренером у меня был телефонный разговор. Мы обсуждали с Владимиром роль Георгия в команде. Главный тренер не сомневается в игровых качествах Щенникова, но его беспокоит травма игрока и то, что, к сожалению, в связи со здоровьем он не может помочь команде в настоящий момент», — сказал агент корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

У 31-летнего Щенникова диагностировали воспаление сухожилия. В этом сезоне футболист ни разу не вышел на поле в РПЛ.