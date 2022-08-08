Гладилин считает правильным увольнение Шалимова с поста наставника «Урала»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала». По его мнению, руководство екатеринбургского клуба приняло правильное решение.

«Такова тренерская жизнь, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — За четыре тура не было результата и не было видно прогресса в игре команды. У «Урала» опытный президент Григорий Иванов, который понимал, что нужна встряска и надо что-то менять. Ладно бы команда показывала что-то яркое, но она все игры уступила по делу. Так что решение правильное«.

При этом экс-игрок московского клуба отметил, что Шалимов является грамотным тренером.

«У него громкое имя, хорошие знания, но что-то пошло не так. Может быть, были проблемы в подготовке. Так или иначе, решение принимает Иванов, и оно правильное — в интересах команды. К Игорю я хорошо отношусь, и все хорошо относятся. Но у «Урала» провал и нужна встряска — смена тренера. Игроки-то всегда остаются. Шалимов здесь не должен обижаться, нужно понять руководителей клуба, для которых главное — сохранить команду в Российской премьер-лиге», — сказал он.

В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.

После 4 туров РПЛ «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.