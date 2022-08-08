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Гладилин считает правильным увольнение Шалимова с поста наставника «Урала»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала». По его мнению, руководство екатеринбургского клуба приняло правильное решение.

«Такова тренерская жизнь, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — За четыре тура не было результата и не было видно прогресса в игре команды. У «Урала» опытный президент Григорий Иванов, который понимал, что нужна встряска и надо что-то менять. Ладно бы команда показывала что-то яркое, но она все игры уступила по делу. Так что решение правильное«.

При этом экс-игрок московского клуба отметил, что Шалимов является грамотным тренером.

«У него громкое имя, хорошие знания, но что-то пошло не так. Может быть, были проблемы в подготовке. Так или иначе, решение принимает Иванов, и оно правильное — в интересах команды. К Игорю я хорошо отношусь, и все хорошо относятся. Но у «Урала» провал и нужна встряска — смена тренера. Игроки-то всегда остаются. Шалимов здесь не должен обижаться, нужно понять руководителей клуба, для которых главное — сохранить команду в Российской премьер-лиге», — сказал он.

В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.

После 4 туров РПЛ «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/08/18284330.shtml
Игорь Шалимов
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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