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В «Нижнем Новгороде» прокомментировали выбор Артема Горлова новым главным тренером команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов объяснил выбор Артема Горлова новым главным тренером команды.

«Мы не стали спешить и взяли достаточно времени, чтобы рассмотреть разных кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Считаем, что Артем Сергеевич Горлов на данном этапе подходит нам для реализации наших планов, от которых клуб не планировал отходить.

Самостоятельный тренерский путь Артем Горлов начал довольно рано, имеет хороший опыт работы в футболе, несмотря на молодой возраст. Нам интересны амбициозные специалисты, которые готовы работать и над собой, и над каждым игроком в команде. В последние годы по результатам его команд заметно, что молодой тренер прогрессирует, а работа с «Нижним Новгородом» — вызов, отличный шанс проявить себя на более высоком уровне.

У нас молодой клуб с небольшим по меркам РПЛ бюджетом. Тренер должен суметь выжать максимум, не имея звездных имен и работая с молодежью, на которую мы рассчитываем. К тому же, уверены, Артему Горлову удастся привнести что-то новое в команду. Наш клуб по-прежнему хочет видеть атакующий футбол в исполнении нашей команды, и в этом взгляды на игру с новым наставником не расходятся. Готовы вместе работать и помогать друг другу в достижении общих целей», — приводит слова Измайлова сайт клуба.

Ранее Измайлов сообщил, что с новым главным тренером команды заключили контракт на три года.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/86204/
БК Нижний Новгород
Артем Горлов
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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