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Губернатор Нижегородской области пожелал удачи новому главному тренеру «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал назначением Артема Горлова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Были очень достойные и опытные кандидаты, выбор непростой. Но мы избраны Молодежной столицей страны, и я за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Наш выбор пал на молодого и перспективного Артема Горлова. ФК «Нижний Новгород» — тоже молодой клуб, который уже успел выйти и закрепиться в РПЛ. Ребята горят желанием играть и выигрывать. Желаю Артему удивить всех, сломать шаблоны и реализовать свои самые смелые идеи!» — приводит слова губернатора сайт нижегородской команды.

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что с новым главным тренером команды заключили контракт на три года.

31 декабря «Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/86204/
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
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7
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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