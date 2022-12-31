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Сегодня, 14:48

В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Горлов будет новым главным тренером команды

Артем Горлов стал главным тренером клуба «Нижний Новгород»
Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что новым главным тренером команды будет Артем Горлов, информирует ТАСС.

Он также отметил, что стороны заключили контракт на три года.

31 декабря «Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

После окончания первой части сезона РПЛ Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода» и перебрался на работу в «Локомотив».

«Нижний» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 17 турах.

Источник: https://tass.ru/sport/16727461
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
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