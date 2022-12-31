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Николай Левников: «Надеюсь, мы вернемся в УЕФА и будем слушать гимн Лиги чемпионов»

Николай Левников подвел итоги уходящего 2022 года
Виктория Кравченко
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Главный национальный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников подвел итоги уходящего 2022 года. Он отметил, что рад решению РФС отложить уход их УЕФА.

«Если связывать уходящий год с той сферой деятельностью, которой мы занимаемся — судейством, футболом — то надо сказать, конечно, что он был грустный и непродуктивный. То, что было на протяжении моей жизни, с 1992 года — встречи на футбольных полях с лучшими игроками, тренерами в качестве судьи, потом в качестве инспектора и в качестве инструктора — исчезло в один момент. И я очень надеюсь, что в 2023 году мы, хоть не сразу, но вернемся туда, где мы были. Причем были заслуженно», — цитирует Левникова «РБ Спорт».

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее РФС совместно с УЕФА сдал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-levnikov-nadeyus-my-vernemsya-v-uefa-i-budem-slushat-gimn-ligi-chempionov/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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