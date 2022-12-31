Николай Левников: «Надеюсь, мы вернемся в УЕФА и будем слушать гимн Лиги чемпионов»

Главный национальный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников подвел итоги уходящего 2022 года. Он отметил, что рад решению РФС отложить уход их УЕФА.

«Если связывать уходящий год с той сферой деятельностью, которой мы занимаемся — судейством, футболом — то надо сказать, конечно, что он был грустный и непродуктивный. То, что было на протяжении моей жизни, с 1992 года — встречи на футбольных полях с лучшими игроками, тренерами в качестве судьи, потом в качестве инспектора и в качестве инструктора — исчезло в один момент. И я очень надеюсь, что в 2023 году мы, хоть не сразу, но вернемся туда, где мы были. Причем были заслуженно», — цитирует Левникова «РБ Спорт».

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее РФС совместно с УЕФА сдал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.