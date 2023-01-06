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В «Нижнем Новгороде» прокомментировали переход защитника Ильи Агапова в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал переход защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

«Игрок пошел на повышение, и мы желаем удачи Илье. В зимнее трансферное окно мы будем искать замену Агапову, но достигнутое соглашение позволит нам в целом усилить работу по комплектованию команды. Стратегия клуба дает результаты, раскрывая потенциал молодых игроков. Мы стремимся к стабильной и качественной трансферной политике на уровне команд РПЛ. Достигнутая договоренность — важный шаг в развитии клуба.

А для Агапова это новый вызов. И мы желаем Илье успехов», — приводит слова Измайлова пресс-служба нижегородцев.

21-летний защитник подписал контракт с московским клубом до 2027 года.

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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