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Защитник Илья Агапов попрощался с нижегородскими болельщиками после переход в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Илья Агапов, который перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода», попрощался с нижегородскими болельщиками.

«Я благодарен «Нижнему» за то, что поверили в меня. В этой команде у меня все стало складываться в лучшую сторону. Спасибо руководству клуба, тренерскому штабу. В «Нижнем Новгороде» я получил шанс проявить себя. Атмосфера в клубе и команде всегда была прекрасной. Благодарен товарищам по команде за то, что тепло приняли в коллектив, с вами было приятно вместе играть. Спасибо административному штабу и всем, с кем довелось работать в клубе. Желаю команде успехов в дальнейшем. Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжайте болеть за «Нижний Новгород». Для меня переход в новый клуб — ответственный шаг. Верю, что все получится. До встречи на футболе!» — приводит слова Агапова пресс-служба команды.

21-летний защитник подписал контракт с московским ЦСКА до 2027 года.

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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