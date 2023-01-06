Защитник Илья Агапов попрощался с нижегородскими болельщиками после переход в ЦСКА

Защитник Илья Агапов, который перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода», попрощался с нижегородскими болельщиками.

«Я благодарен «Нижнему» за то, что поверили в меня. В этой команде у меня все стало складываться в лучшую сторону. Спасибо руководству клуба, тренерскому штабу. В «Нижнем Новгороде» я получил шанс проявить себя. Атмосфера в клубе и команде всегда была прекрасной. Благодарен товарищам по команде за то, что тепло приняли в коллектив, с вами было приятно вместе играть. Спасибо административному штабу и всем, с кем довелось работать в клубе. Желаю команде успехов в дальнейшем. Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжайте болеть за «Нижний Новгород». Для меня переход в новый клуб — ответственный шаг. Верю, что все получится. До встречи на футболе!» — приводит слова Агапова пресс-служба команды.

21-летний защитник подписал контракт с московским ЦСКА до 2027 года.