Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:40

В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об отъезде Ларсена

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию Metaratings о том, что норвежский полузащитник Ларс Олден Ларсен приостановил контракт с клубом.

«На эту минуту Ларсен находится в расположении клуба», — сказал Измайлов «СЭ».

Полузащитник перешел в «Нижний Новгород» в феврале 2021 года. Соглашение рассчитано на три с половиной года.

Ларсен уже сыграл четыре матча за клуб и пока не отметился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Когда вы против меня, я буду побеждать». Медведев показал американцам средний палец и был жестко освистан
«Нужно убирать лимит и сокращать РПЛ до 10 команд». Как спасти российский футбол — объясняет Тимур Гурцкая
Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Рубин» — «Ростов»: Карпин определился с составом на первый матч после возвращения в клуб
«Нужно убирать лимит и сокращать РПЛ до 10 команд». Как спасти российский футбол — объясняет Тимур Гурцкая
«Рубин» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 14 марта онлайн в прямом эфире
«Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника». Яркая колонка Заремы Салиховой
«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Семшов считает, что борьба за чемпионство в РПЛ продолжается после осечки «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брат Дарьи Карпиной играл в футбол. Он — воспитанник топ-клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости