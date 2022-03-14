В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об отъезде Ларсена

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию Metaratings о том, что норвежский полузащитник Ларс Олден Ларсен приостановил контракт с клубом.

«На эту минуту Ларсен находится в расположении клуба», — сказал Измайлов «СЭ».

Полузащитник перешел в «Нижний Новгород» в феврале 2021 года. Соглашение рассчитано на три с половиной года.

Ларсен уже сыграл четыре матча за клуб и пока не отметился результативными действиями.