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Сегодня, 17:35

Брат Дарьи Карпиной играл в футбол. Он — воспитанник топ-клуба

Супруга Валерия Карпина рассказала в каком топ-клубе начинал играть ее брат
Читать «СЭ» в
Дарья Карпина.
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала о родном брате, который играл за донскую команду.

— Вы поженились летом 2017 года в Нарве, а в декабре Валера получил назначение в «Ростов». Ты поняла, что нужно лететь в незнакомый город, в котором никогда раньше даже не бывала. Какие у тебя тогда мысли возникали? — вопрос Карпиной.

— На самом деле, немного не так. В первую очередь из-за двоюродного брата (Дмитрия Карташова. — Прим. «СЭ»), который всю жизнь занимался футболом. Он из Санкт-Петербурга, воспитанник «Зенита», но когда-то играл за дубль «Ростова». И я об этом городе узнала от него.

С другой стороны, мне было все равно. Раз муж едет, то я с ним — это даже не обсуждается. Как жена декабриста или военного.

— Любовь к Ростову у тебя случилась мгновенно?

— Достаточно быстро, хотя никаких знакомых и друзей тут раньше не было. Мне понравилось то, что здесь тепло — уже весной можно ходить в футболке. А потом, нас приветливо встретили ростовчане. Валера принял клуб, который боролся за выживание, а когда прописку сохранили, звучало много слов благодарности. Люди с пониманием и с поддержкой с нами общались.

Валерий Карпин
ФК Зенит
ФК Ростов
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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