Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала о родном брате, который играл за донскую команду.

— Вы поженились летом 2017 года в Нарве, а в декабре Валера получил назначение в «Ростов». Ты поняла, что нужно лететь в незнакомый город, в котором никогда раньше даже не бывала. Какие у тебя тогда мысли возникали? — вопрос Карпиной.

— На самом деле, немного не так. В первую очередь из-за двоюродного брата (Дмитрия Карташова. — Прим. «СЭ»), который всю жизнь занимался футболом. Он из Санкт-Петербурга, воспитанник «Зенита», но когда-то играл за дубль «Ростова». И я об этом городе узнала от него.

С другой стороны, мне было все равно. Раз муж едет, то я с ним — это даже не обсуждается. Как жена декабриста или военного.

— Любовь к Ростову у тебя случилась мгновенно?

— Достаточно быстро, хотя никаких знакомых и друзей тут раньше не было. Мне понравилось то, что здесь тепло — уже весной можно ходить в футболке. А потом, нас приветливо встретили ростовчане. Валера принял клуб, который боролся за выживание, а когда прописку сохранили, звучало много слов благодарности. Люди с пониманием и с поддержкой с нами общались.