Брат Дарьи Карпиной играл в футбол. Он — воспитанник топ-клуба
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала о родном брате, который играл за донскую команду.
— Вы поженились летом 2017 года в Нарве, а в декабре Валера получил назначение в «Ростов». Ты поняла, что нужно лететь в незнакомый город, в котором никогда раньше даже не бывала. Какие у тебя тогда мысли возникали? — вопрос Карпиной.
— На самом деле, немного не так. В первую очередь из-за двоюродного брата (Дмитрия Карташова. — Прим. «СЭ»), который всю жизнь занимался футболом. Он из Санкт-Петербурга, воспитанник «Зенита», но когда-то играл за дубль «Ростова». И я об этом городе узнала от него.
С другой стороны, мне было все равно. Раз муж едет, то я с ним — это даже не обсуждается. Как жена декабриста или военного.
— Любовь к Ростову у тебя случилась мгновенно?
— Достаточно быстро, хотя никаких знакомых и друзей тут раньше не было. Мне понравилось то, что здесь тепло — уже весной можно ходить в футболке. А потом, нас приветливо встретили ростовчане. Валера принял клуб, который боролся за выживание, а когда прописку сохранили, звучало много слов благодарности. Люди с пониманием и с поддержкой с нами общались.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7