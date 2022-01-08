В «Наполи» отреагировали на новость об интересе к Дивееву
Представитель «Наполи» прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву.
Ранее об этом сообщал matchtv.ru.
«Информация об интересе «Наполи» к Дивееву? Нет, интереса нет», — сказали в итальянском клубе «СЭ».
В нынешнем сезоне 22-летний защитник забил один гол в 16 матчах Тинькофф РПЛ.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2024 года.
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