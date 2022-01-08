Полузащитник «Севильи» Гудель может перейти в ЦСКА
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Севильи» Неманья Гуделю, сообщает Еstadio Deportivo.
По информации источника, помимо московского клуба 30-летним сербом также интересуются «Валенсия» и «Алавес».
В нынешнем сезоне Гудель провел 11 матчей за «Севилью» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.
Методология
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