«Рубин» предпримет попытку перехватить полузащитника «Химок» Соколова у «Крылья Советов»
«Рубин» попробует перехватить полузащитника «Химок» Артема Соколова, который близок к переходу в «Крылья Советов», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, «Крылья Советов» имеют устную договоренность с подмосковным клубом о переходе 18-летнего россиянина. Однако «Рубин» предпримет попытку подписать полузащитника, который очень нравится главному тренеру команды Леониду Слуцкому.
В нынешнем сезоне Соколов принял участие в 14 матчах за «Химки» и отметился результативной передачей.
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4568957-rubin-poprobuet-perehvatit-poluzaschitnika-himok-sokolova-u-krylev-sovetov.html
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