«Рубин» предпримет попытку перехватить полузащитника «Химок» Соколова у «Крылья Советов»

«Рубин» попробует перехватить полузащитника «Химок» Артема Соколова, который близок к переходу в «Крылья Советов», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, «Крылья Советов» имеют устную договоренность с подмосковным клубом о переходе 18-летнего россиянина. Однако «Рубин» предпримет попытку подписать полузащитника, который очень нравится главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

В нынешнем сезоне Соколов принял участие в 14 матчах за «Химки» и отметился результативной передачей.