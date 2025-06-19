Агент Козлова: «Данила находится в статусе одного из самых перспективных игроков РПЛ»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова, в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона-2024/25 для футболиста.

«Данила сейчас находится в статусе одного из самых перспективных игроков РПЛ. Вряд ли что-то поменялось за последний год. Безусловно, переход на другой уровень дается не совсем легко. Он находится в команде, которая стала чемпионом. Конкуренция стала выше, чем в «Балтике». Второй сезон для молодых футболистов в РПЛ выходит непростым, но я думаю, что все будет хорошо. Данила понимает, где ему нужно прибавлять. Он максимально мотивирован. У него большое будущее», — сказал Голяна «СЭ».

В прошлом сезоне 20-летний Козлов провел 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.