Севикян вернется в расположение «Ференцвароша» после игр сборной

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«Эдгар прибудет в расположение «Ференцвароша» сразу после игр сборной», — сказал Севикян-старший «СЭ».

Сообщалось, что «Локомотив» принял решение не выкупать полузащитника у «Ференцвароша».

В прошедшем сезоне Севикян сыграл 20 матчей за «Локомотив» и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с «Ференцварошем» действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского полузащитника в 2,5 миллиона евро.