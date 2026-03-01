«Сочи» примет «Спартак» в 19-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 18 туров премьер-лиги «Сочи» набрало девять очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на шестой строчке в чемпионате России.

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