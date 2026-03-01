В «Локомотиве» рассказали, готовы ли перенять опыт ЦСКА с подписанием звездных футболистов

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» рассказал, готовы ли железнодорожники приобретать возрастных звезд футбола.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием экс-футболиста «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

— ЦСКА может подписать Коутиньо. Изучает ли «Локомотив» варианты трансферов звезд, которые пребывают в статусе свободных агентов?

— А они получили российский паспорт что ли? Мы изучаем весь рынок. Работа идет всегда.

— Если «Локомотиву» будет предложен игрок с успешной карьерой, но при этом он не молод и не россиянин. Вы готовы будете рассмотреть такое предложение?

— Рассмотреть — всегда! Мы только и делаем, что рассматриваем.

— А подписать?

— У нас российская команда. А рассмотреть можем кого-угодно.

33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Коутиньо стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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