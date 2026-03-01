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1 марта, 10:50

В «Локомотиве» ответили, видят ли заговор в интервью Тикнизяна об уходе из клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

— Как вы отреагировали на слова Наира Тикнизяна?

— Не видел, но посмотрю. Готовился к матчу, поэтому никакого отношения у меня к этому нет. Это личное дело Наира — то, что он говорит.

— В работе с вами Тикнизян был сложным?

— Любой футболист такой. Хотя в моей работе совсем сложных игроков не было. Но со всеми бывает трудно. Особенно когда кто-то не играет.

— Михаил Галактионов говорил о заговоре в контексте интервью Тикнизяна. Вам тоже кажется, что такие интервью выходят, чтобы дестабилизировать команду?

— Не только это интервью вышло за два дня до матча. До этого тоже были интервью, другие моменты, когда кто-то хотел что-то раскачать. Про заговор я не знаю. Но почему-то так происходит за день-два до матча. Для команды это не очень хорошо.

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за московскую команду, в которых отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

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Дмитрий Ульянов
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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