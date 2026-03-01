В «Локомотиве» ответили, видят ли заговор в интервью Тикнизяна об уходе из клуба

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

— Как вы отреагировали на слова Наира Тикнизяна?

— Не видел, но посмотрю. Готовился к матчу, поэтому никакого отношения у меня к этому нет. Это личное дело Наира — то, что он говорит.

— В работе с вами Тикнизян был сложным?

— Любой футболист такой. Хотя в моей работе совсем сложных игроков не было. Но со всеми бывает трудно. Особенно когда кто-то не играет.

— Михаил Галактионов говорил о заговоре в контексте интервью Тикнизяна. Вам тоже кажется, что такие интервью выходят, чтобы дестабилизировать команду?

— Не только это интервью вышло за два дня до матча. До этого тоже были интервью, другие моменты, когда кто-то хотел что-то раскачать. Про заговор я не знаю. Но почему-то так происходит за день-два до матча. Для команды это не очень хорошо.

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 122 матча за московскую команду, в которых отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max