Кечинов о матче «Спартака» против «Сочи»: «Красно-белые фавориты только на бумаге. Не удивлюсь осечке»

Бывший футболист Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых в гостях против «Сочи» в 19-м туре РПЛ.

«Спартак» фаворит только на бумаге. Деваться сочинцам некуда. Думаю, «Сочи» хорошо подготовились и физически они будут в порядке. Ожидаю тяжелейшую игру для «Спартака». Но учитывая класс и мастерство игроков «Спартака», то жду победы от красно-белых. Мы видим, как команды с нижней части выдают хорошие игры против клубов из верхушки таблицы. Поэтому если вдруг произойдет осечка, я не удивлюсь», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч 19-го тура РПЛ «Спартак» против «Сочи» состоится 1 марта. Начало — в 16.30 мск.

Красно-белые с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, сочинцы с 9 очками — на 16-й строчке.

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