В «Локомотиве» оценили интерес «Бешикташа» к Монтесу

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к защитнику Сезару Монтесу.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Локомотив» ответит отказом «Бешикташу» на предложение по трансферу Монтеса в размере 7 миллионов евро плюс бонусы.

«К игрокам нашей команды постоянно приковано серьезное внимание со стороны других клубов. Руководство, команда и игроки полностью сосредоточены на оставшейся части сезона для выполнения поставленных задач, в том составе, который сейчас ведет подготовку к возобновлению чемпионата и Кубка России», — сказал Ульянов.

28 января агент защитника сообщил «СЭ», что турецкий клуб прислал предложение по Монтесу.

Монтес провел за «Локомотив» в этом сезоне 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость мексиканца в 7 миллионов евро.