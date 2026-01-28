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28 января, 17:40

Камерунский защитник «Локомотива» Ньямси: «Учу русский с репетитором, уже понимаю и говорю»

Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Локомотива» Жерзиньо Ньямси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка.

«Вы знаете, я могу говорить по-русски, если нужно, — сказал Ньямси «СЭ». — Я учу язык с репетитором, понимаю его лучше. Говорю с трудом, но это нужно, помогает атмосфере. Могу читать, но не всегда понимаю. Смотрю фильмы на русском, но с субтитрами. Хочу учить язык! Шутки партнеров? Не все, но понимаю. Наверное, процентов 70. Понимаю слова, которые они используют каждый день, но по специализированной лексике — сложнее».

Также Ньямси ответил на вопрос о присоединении к команде после Кубка Африки.

«Все хорошо, на сборах отличные условия. Первые тренировки — хороший старт, чтобы влиться в работу. Думаю, я в порядке, но мне нужно подтягиваться, была пауза. В целом — все хорошо, переключился после Кубка, надо работать», — добавил Ньямси.

Сборная Камеруна уступила в четвертьфинале Кубка африканских наций Марокко со счетом 0:2. Ньямси принял участие в двух матчах команды на турнире.

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ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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