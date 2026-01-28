Камерунский защитник «Локомотива» Ньямси: «Учу русский с репетитором, уже понимаю и говорю»

Защитник «Локомотива» Жерзиньо Ньямси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка.

«Вы знаете, я могу говорить по-русски, если нужно, — сказал Ньямси «СЭ». — Я учу язык с репетитором, понимаю его лучше. Говорю с трудом, но это нужно, помогает атмосфере. Могу читать, но не всегда понимаю. Смотрю фильмы на русском, но с субтитрами. Хочу учить язык! Шутки партнеров? Не все, но понимаю. Наверное, процентов 70. Понимаю слова, которые они используют каждый день, но по специализированной лексике — сложнее».

Также Ньямси ответил на вопрос о присоединении к команде после Кубка Африки.

«Все хорошо, на сборах отличные условия. Первые тренировки — хороший старт, чтобы влиться в работу. Думаю, я в порядке, но мне нужно подтягиваться, была пауза. В целом — все хорошо, переключился после Кубка, надо работать», — добавил Ньямси.

Сборная Камеруна уступила в четвертьфинале Кубка африканских наций Марокко со счетом 0:2. Ньямси принял участие в двух матчах команды на турнире.