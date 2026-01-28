«Локомотив» не продаст Монтеса «Бешикташу» за 7 миллионов евро и бонусы

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» ответит отказом «Бешикташу» на последнее предложение по трансферу Сесара Монтеса в размере 7 миллионов евро плюс бонусы. Московский клуб оценивает 28-летнего защитника выше.

Ранее о предложении в 7 миллионов евро плюс бонусы со стороны турецкого клуба сообщал Telegram-канал «Мутко против».

28 января агент защитника сообщил «СЭ», что турецкий клуб прислал предложение по Монтесу.

Монтес провел за «Локомотив» в этом сезоне 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость мексиканца в 7 миллионов евро.