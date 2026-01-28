Агент Монтеса подтвердил интерес «Бешикташа»: «Турецкий клуб прислал предложение по Сесару»

Серхио Висуэте, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в «Бешикташ».

Ранее об интересе турецкого клуба к 28-летнему игроку сообщил «Чемпионат».

«Турецкий клуб прислал предложение по Монтесу. Между «Бешикташем» и «Локомотивом» есть переговоры», — сказал Висуэте «СЭ».

Монтес провел за «Локомотив» в этом сезоне 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость мексиканца в 7 миллионов евро.